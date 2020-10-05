Глава саратовского Минздрава решил похудеть и попросил стыдить его за фото еды — видео

15 толстяков, которые после похудения превратились в абсолютно других людей Не секрет, что пара лишних килограммов может сильно изменить внешний вид человека. А что, если избыток исчисляется десятками кг? В подборке ниже — 15 фотоколлажей с преображениями людей, которые нашли в себе силы и добились здорового тела.