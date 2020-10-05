Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин столкнулся с проблемой избавления от лишнего веса и придумал оригинальный способ похудения. Им он поделился в видеообращении в "Инстаграме".
— Буду выкладывать всё, что я ем за день, в Сеть, а мои друзья будут говорить: "Как тебе не стыдно?"… Мне придётся меньше есть, и я тогда похудею, — отметил Костин.
15 толстяков, которые после похудения превратились в абсолютно других людейНе секрет, что пара лишних килограммов может сильно изменить внешний вид человека. А что, если избыток исчисляется десятками кг? В подборке ниже — 15 фотоколлажей с преображениями людей, которые нашли в себе силы и добились здорового тела.
Он пообещал честно рассказывать обо всех приёмах пищи и, конечно же, сопровождать диету физическими нагрузками.
Подписчики в комментариях уже посоветовали министру "стопроцентные" рецепты похудения: пожить на одну пенсию в 11 тысяч рублей, взять ипотеку или сменить работу "с сидячей на ишачью".
Лента новостей
Пришёл сделать прививку, и тест показал коронавирус. Генсек Федерации бокса Умар Кремлёв заразился CoViD-19
сегодня в 19:52
Пьяная очнулась в больнице. "Погибшая" в жестокой драке во Владивостоке оказалась жива — видео
сегодня в 19:42
Глава саратовского Минздрава решил похудеть и попросил стыдить его за фото еды — видео
сегодня в 19:26
Ранее диетолог назвал идеальный осенний продукт для похудения.
Комментариев: 0