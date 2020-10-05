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Глава саратовского Минздрава решил похудеть и попросил стыдить его за фото еды — видео

Подписчики в соцсетях уже посоветовали ему пожить на одну пенсию или взять ипотеку.

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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин столкнулся с проблемой избавления от лишнего веса и придумал оригинальный способ похудения. Им он поделился в видеообращении в "Инстаграме".

Буду выкладывать всё, что я ем за день, в Сеть, а мои друзья будут говорить: "Как тебе не стыдно?"… Мне придётся меньше есть, и я тогда похудею, — отметил Костин.

15 толстяков, которые после похудения превратились в абсолютно других людей

Не секрет, что пара лишних килограммов может сильно изменить внешний вид человека. А что, если избыток исчисляется десятками кг? В подборке ниже — 15 фотоколлажей с преображениями людей, которые нашли в себе силы и добились здорового тела.

Он пообещал честно рассказывать обо всех приёмах пищи и, конечно же, сопровождать диету физическими нагрузками.

Подписчики в комментариях уже посоветовали министру "стопроцентные" рецепты похудения: пожить на одну пенсию в 11 тысяч рублей, взять ипотеку или сменить работу "с сидячей на ишачью".

Ранее диетолог назвал идеальный осенний продукт для похудения.

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