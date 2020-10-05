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Захватывают машины, закидывают коктейлями Молотова. Митинг в Бишкеке перерос в погромы — видео

Участники акций протеста оказывают сопротивление силовикам, а те применяют резиновые пули и светошумовые гранаты.

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Видео © Twitter / Sputnik Кыргызстан / Alver / SummaryNews

В центре киргизской столицы не утихает митинг несогласных с итогами предварительных выборов. Демонстранты стали бросать в спецназ коктейли Молотова, продолжаются ожесточённые стычки, сообщает "Sputnik Кыргызстан".

Протестующие попытались заблокировать отряды милиции с двух сторон, те отстреливались резиновыми пулями, использовали светошумовые гранаты.

Силовикам удалось оттеснить митингующих от Белого дома в центре Бишкека, люди разбежались по улицам, напротив Центрального универмага подожгли милицейскую машину. Демонстранты ломают брусчатку на улицах и кидают камни в правоохранителей.

По данным Минздрава Кыргызстана, в Бишкекский научно-исследовательский центр обратилось около 70 пострадавших, из них 40 — представители силовых структур, пятерых доставили в реанимацию. Граждане поступают с ранениями от резиновых пуль, есть пациент с переломом ноги. В Национальном госпитале находится 40 раненых, двое — в тяжёлом состоянии. В Городской клинической больнице № 1 — двое, в Чуйской областной больнице — ещё семь человек, столько же в Национальном хирургическом центре. Погибших нет.

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Силовики смогли оттеснить протестующих из центра города, но они начали погромы на других улицах.

Как сообщает столичная мэрия, в разных концах города неизвестные напали и закидали камнями две кареты скорой помощи. Пострадала фельдшер, ей оказали неотложную помощь. В настоящее время медики в безопасности.

Поступают сообщения, что в Бишкеке наблюдаются проблемы с сотовой связью и интернетом.

Ранее митингующие в столице Киргизии пошли на штурм здания парламента. Милиция применила слезоточивый газ. А поводом для этого стали парламентские выборы. Много партий не преодолели барьер, и их сторонники вышли на улицы.

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