Захватывают машины, закидывают коктейлями Молотова. Митинг в Бишкеке перерос в погромы — видео

Видео © Twitter / Sputnik Кыргызстан / Alver / SummaryNews
В центре киргизской столицы не утихает митинг несогласных с итогами предварительных выборов. Демонстранты стали бросать в спецназ коктейли Молотова, продолжаются ожесточённые стычки, сообщает "Sputnik Кыргызстан".
Протестующие попытались заблокировать отряды милиции с двух сторон, те отстреливались резиновыми пулями, использовали светошумовые гранаты.
Силовикам удалось оттеснить митингующих от Белого дома в центре Бишкека, люди разбежались по улицам, напротив Центрального универмага подожгли милицейскую машину. Демонстранты ломают брусчатку на улицах и кидают камни в правоохранителей.
По данным Минздрава Кыргызстана, в Бишкекский научно-исследовательский центр обратилось около 70 пострадавших, из них 40 — представители силовых структур, пятерых доставили в реанимацию. Граждане поступают с ранениями от резиновых пуль, есть пациент с переломом ноги. В Национальном госпитале находится 40 раненых, двое — в тяжёлом состоянии. В Городской клинической больнице № 1 — двое, в Чуйской областной больнице — ещё семь человек, столько же в Национальном хирургическом центре. Погибших нет.
При жёстком разгоне митинга в Киргизии ранено несколько человек — видеоСиловики смогли оттеснить протестующих из центра города, но они начали погромы на других улицах.
Как сообщает столичная мэрия, в разных концах города неизвестные напали и закидали камнями две кареты скорой помощи. Пострадала фельдшер, ей оказали неотложную помощь. В настоящее время медики в безопасности.
Поступают сообщения, что в Бишкеке наблюдаются проблемы с сотовой связью и интернетом.
Лента новостей
Лидирующая на выборах в Киргизии партия согласилась на повторное голосование после погромов
сегодня в 20:02
Пришёл сделать прививку, и тест показал коронавирус. Генсек Федерации бокса Умар Кремлёв заразился CoViD-19
сегодня в 19:52
Пьяная очнулась в больнице. "Погибшая" в жестокой драке во Владивостоке оказалась жива — видео
сегодня в 19:42
Ранее митингующие в столице Киргизии пошли на штурм здания парламента. Милиция применила слезоточивый газ. А поводом для этого стали парламентские выборы. Много партий не преодолели барьер, и их сторонники вышли на улицы.
Комментариев: 0