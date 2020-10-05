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Категорий: 17

Опознала по татуировкам. Жителя Волгограда задержали за изнасилование 27-летней давности

Как выяснили оперативники, мужчина уже был ранее судим за групповое надругательство над несовершеннолетней.

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Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Спустя 27 лет следователи в Волгограде смогли установить и задержать подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Ему уже предъявлено обвинение по статье "Изнасилование несовершеннолетней группой лиц".

Преступление было совершено в октябре 1993 года. Поздно вечером обвиняемый отдыхал вместе с другом в центре города. Молодые люди заметили одинокую 17-летнюю девушку, которая возвращалась домой. Затащили её в безлюдное место, где изнасиловали. Поймать преступников по горячим следам, даже несмотря на подробное их описание, милиции не удалось. Долгие годы дело оставалось нераскрытым.

В текущем году, изучив материалы дела, сотрудники второго следственного отделения (по расследованию преступлений прошлых лет) и следователи-криминалисты регионального управления СКР во взаимодействии с оперативными службами полиции организовали дополнительный комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, позволивший спустя почти три десятка лет установить лицо, причастное к совершению этого особо тяжкого преступления, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Оказалось, что ныне 48-летний мужчина всего за год до расследуемых событий условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление — групповое изнасилование несовершеннолетней. Главной уликой следователей стали татуировки на теле мужчины, которые ещё в 1993 году точно описала пострадавшая. При вызове её на опознание подозреваемого, несмотря на прошедшие годы, она уверенно опознала в нём своего насильника.

Задержанный, понимая тяжесть предъявленных улик, полностью сознался в преступлении. Однако всю вину решил взять на себя и стал утверждать, что преступление якобы совершил в одиночку. Расследование завершено. Дело направлено в прокуратуру. Сообщника насильника ищут.

Успел сменить имя и биографию. В Иркутской области мужчину арестовали за убийство 26-летней давности

На допросе он рассказал, что на преступление пошёл из корыстных побуждений.

Ранее Лайф рассказывал о &quot;московской мисс Марпл&quot;, которая раскрыла преступление двухлетней давности, совершённое её зятем.

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