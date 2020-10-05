"Бабушки за вас!" Минские пенсионерки устроили шумную акцию в поддержку студентов

Сотни пенсионерок прошли маршем по улицам Минска. Идти начали от площади Независимости. В руках у них были транспаранты и флаги оппозиции.

По пути до площади Якуба Колоса они прошли мимо Минского лингвистического университета. Толпа пенсионеров начала скандировать: "Бабушки за вас!", на что услышала одобрительный свист студентов, которые наблюдали за акцией из окон вуза.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.