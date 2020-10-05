Радужные пятна на поверхности Яузы в Москве и гибель рыбы могут говорить о том, что в реку были сброшены фенолсодержащие вещества. Об этом сообщила член Общественного совета при Минприроды России, судебный эксперт по экологии Елена Есина.
— Это сброс, организованный с какого-то предприятия нефтепродуктов и продуктов, связанных с обработкой каких-то технологических резервуаров. Потому что очень отчётливо видны радужные разводы, а нефть не даёт такого большого процента замора рыбы. Скорее всего, там есть фенолсодержащие вещества, которые относятся ко второму классу опасности и, соответственно, обладают нейротоксическим действием, — предположила эколог.
Елена Есина пояснила, что сброс в реку любых веществ первого и второго классов опасности грозит очень серьёзными экологическими последствиями для водоёма и окружающей экосистемы в целом. Остановить гибель рыбы в Яузе, по словам эксперта, можно только после выяснения точного состава сбросов. Этим должна заняться природоохранная прокуратура, заключила собеседница Лайфа.
На Яузе в Москве появилось масляное пятно. К берегу выбросило мёртвую рыбуНа место ЧП были направлены специалисты Мосводостока.
Напомним, что сегодня также ведутся разбирательства по поводу массовой гибели морских обитателей в результате загрязнения Авачинского залива на восточном побережье Камчатки. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. К тому же у места загрязнения на Камчатке были замечены четыре танкера.
Лента новостей
Опознала по татуировкам. Жителя Волгограда задержали за изнасилование 27-летней давности
сегодня в 18:22
"Организованный сброс". Эколог объяснила Лайфу загадочные пятна на Яузе и массовую гибель рыбы
сегодня в 18:06
Виноват человек или природа? Эксперт разбирает версии загрязнения воды и массовой гибели животных на Камчатке
сегодня в 18:03
Комментариев: 0