"Организованный сброс". Эколог объяснила Лайфу загадочные пятна на Яузе и массовую гибель рыбы

Радужные пятна на поверхности Яузы в Москве и гибель рыбы могут говорить о том, что в реку были сброшены фенолсодержащие вещества. Об этом сообщила член Общественного совета при Минприроды России, судебный эксперт по экологии Елена Есина.

— Это сброс, организованный с какого-то предприятия нефтепродуктов и продуктов, связанных с обработкой каких-то технологических резервуаров. Потому что очень отчётливо видны радужные разводы, а нефть не даёт такого большого процента замора рыбы. Скорее всего, там есть фенолсодержащие вещества, которые относятся ко второму классу опасности и, соответственно, обладают нейротоксическим действием, — предположила эколог.

Елена Есина пояснила, что сброс в реку любых веществ первого и второго классов опасности грозит очень серьёзными экологическими последствиями для водоёма и окружающей экосистемы в целом. Остановить гибель рыбы в Яузе, по словам эксперта, можно только после выяснения точного состава сбросов. Этим должна заняться природоохранная прокуратура, заключила собеседница Лайфа.