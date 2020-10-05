Власти Москвы не видят необходимости вводить в столице пропускной режим. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
— Пока такой необходимости нет, и мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Собянин принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталейТакие клиники были сформированы в Москве ещё весной, в них есть всё необходимое.
В России за минувшие сутки выявлено ещё 10 888 случаев коронавируса. За всё время эпидемии в стране выявлено 1 225 889 носителей вируса. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (3537), Санкт-Петербурге (407) и Московской области (339).
Коронавирус: Главное
В мэрии Москвы не увидели необходимости вводить пропускной режим из-за CoViD-19
сегодня в 18:16
Построен, чтобы спасать жизни. Фоторепортаж Лайфа из вновь открытого в Москве коронавирусного госпиталя
сегодня в 14:59
"Играть в рулетку". Названы два варианта развития событий с CoViD-19 для каждого человека
сегодня в 14:41
Комментариев: 0