В мэрии Москвы не увидели необходимости вводить пропускной режим из-за CoViD-19

Власти Москвы не видят необходимости вводить в столице пропускной режим. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Пока такой необходимости нет, и мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".