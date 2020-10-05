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В мэрии Москвы не увидели необходимости вводить пропускной режим из-за CoViD-19

Сегодня в столице были введены в работу два резервных коронавирусных госпиталя.

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Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Власти Москвы не видят необходимости вводить в столице пропускной режим. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пока такой необходимости нет, и мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Собянин принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей

Такие клиники были сформированы в Москве ещё весной, в них есть всё необходимое.

В России за минувшие сутки выявлено ещё 10 888 случаев коронавируса. За всё время эпидемии в стране выявлено 1 225 889 носителей вируса. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (3537), Санкт-Петербурге (407) и Московской области (339).

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