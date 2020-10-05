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Отсидевший три года за наркотики журналист решил добиваться реабилитации

По его словам, следствие до сих пор не может установить личности четырёх оперативников, которые его задерживали.

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Журналист Андрей Евгеньев, отсидевший в колонии три года за хранение наркотиков, продолжает бороться за пересмотр своего дела. Следственный комитет провёл очные ставки, взял необходимые показания, но Андрей остаётся в статусе свидетеля, а не потерпевшего. Как и студент Никита Михеенко, который также был осуждён на семь лет за хранение наркотиков, но в деле которого оказалось много неувязок.

До сих пор четверо сотрудников — неустановленные лица. А я и Никита Михеенко до сих пор не потерпевшие, а просто свидетели. <...> Я хочу не мести или справедливости, а реабилитации. И я хочу, чтобы Никиту Михеенко освободили. Это всё, что я хочу на данный момент, — отметил Евгеньев в интервью RT специально для нового проекта Марии Бутиной "Освобождённые".

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Напомним, что одно из самых резонансных дел с подбросом наркотиков началось летом 2019 года. Журналист Иван Голунов был задержан за хранение зелья. Ситуация получила огласку в Интернете и СМИ, в связи с чем через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а вскоре расследование в отношении него прекратили.

А задержавшие журналиста полицейские, наоборот, стали подозреваемыми по так называемому делу Голунова. По мнению следствия, они намеренно подбросили журналисту наркотики, которые сами незаконно хранили. О завершении расследования стало известно в начале августа.

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