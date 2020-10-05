Отсидевший три года за наркотики журналист решил добиваться реабилитации

Журналист Андрей Евгеньев, отсидевший в колонии три года за хранение наркотиков, продолжает бороться за пересмотр своего дела. Следственный комитет провёл очные ставки, взял необходимые показания, но Андрей остаётся в статусе свидетеля, а не потерпевшего. Как и студент Никита Михеенко, который также был осуждён на семь лет за хранение наркотиков, но в деле которого оказалось много неувязок.

— До сих пор четверо сотрудников — неустановленные лица. А я и Никита Михеенко до сих пор не потерпевшие, а просто свидетели. <...> Я хочу не мести или справедливости, а реабилитации. И я хочу, чтобы Никиту Михеенко освободили. Это всё, что я хочу на данный момент, — отметил Евгеньев в интервью RT специально для нового проекта Марии Бутиной "Освобождённые".

Напомним, что одно из самых резонансных дел с подбросом наркотиков началось летом 2019 года. Журналист Иван Голунов был задержан за хранение зелья. Ситуация получила огласку в Интернете и СМИ, в связи с чем через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а вскоре расследование в отношении него прекратили.