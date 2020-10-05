"Золотая судья" Хахалева попыталась вернуть мантию через Верховный суд. Попытка провалилась

Верховный суд России счёл обоснованным решение об увольнении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. За ней числится 128 прогулов. Об этом сообщает ТАСС.
— Суд постановил в удовлетворении жалобы Елены Хахалевой на решение Высшей квалификационной коллегии судей отказать, — приводит агентство комментарий пресс-службы суда.
Непотопляемая Хахалева. Как ковалась империя судьи на миллионБывает так, что из-за одного поста в соцсетях летят головы крупных чиновников или известных политиков. Но бывает и наоборот. Как в истории обычной федеральной судьи из Краснодарского края. Мало кто на свете остался бы на своём посту после таких громких и частых скандалов. Но про Елену Хахалеву даже не скажешь, что, мол, она "воскресла как Феникс из пепла", потому что она вообще не горит. И не тонет... Лайф рассказывает об удивительной судьбе, несметных богатствах, семейной династии, неоднозначных связях и сказочной неуязвимости краснодарской судьи.
Напомним, что Высшая квалификационная коллегия судей лишила Хахалеву статуса из-за прогулов. По данным внутренней проверки, она отсутствовала на рабочем месте в общей сложности 128 рабочих дней. Например, в 2017 году она не рассмотрела ни одного дела, а в 2018 году участвовала только в пяти процессах.
Ранее сообщалось, что краснодарская судья устроила дочери свадьбу за два миллиона долларов. Ведущим церемонии был Николай Басков, а гостей развлекали Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. Утверждалось, что на знаменитостей было потрачено 115 тысяч евро. Сама Хахалева заявила, что церемонию оплатил её бывший супруг — бизнесмен.
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