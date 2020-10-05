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"Золотая судья" Хахалева попыталась вернуть мантию через Верховный суд. Попытка провалилась

На суд скандально известная экс-служительница Фемиды не пришла, так как пребывает "на стационарном лечении".

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Елена Хахалева. Фото © Nc-raj.ru

Верховный суд России счёл обоснованным решение об увольнении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. За ней числится 128 прогулов. Об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил в удовлетворении жалобы Елены Хахалевой на решение Высшей квалификационной коллегии судей отказать, — приводит агентство комментарий пресс-службы суда.

Непотопляемая Хахалева. Как ковалась империя судьи на миллион

Бывает так, что из-за одного поста в соцсетях летят головы крупных чиновников или известных политиков. Но бывает и наоборот. Как в истории обычной федеральной судьи из Краснодарского края. Мало кто на свете остался бы на своём посту после таких громких и частых скандалов. Но про Елену Хахалеву даже не скажешь, что, мол, она "воскресла как Феникс из пепла", потому что она вообще не горит. И не тонет... Лайф рассказывает об удивительной судьбе, несметных богатствах, семейной династии, неоднозначных связях и сказочной неуязвимости краснодарской судьи.

Напомним, что Высшая квалификационная коллегия судей лишила Хахалеву статуса из-за прогулов. По данным внутренней проверки, она отсутствовала на рабочем месте в общей сложности 128 рабочих дней. Например, в 2017 году она не рассмотрела ни одного дела, а в 2018 году участвовала только в пяти процессах.

Ранее сообщалось, что краснодарская судья устроила дочери свадьбу за два миллиона долларов. Ведущим церемонии был Николай Басков, а гостей развлекали Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. Утверждалось, что на знаменитостей было потрачено 115 тысяч евро. Сама Хахалева заявила, что церемонию оплатил её бывший супруг — бизнесмен.

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