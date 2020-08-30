15 толстяков, которые после похудения превратились в абсолютно других людей

"Я потеряла 120 килограммов с помощью диеты, физических упражнений и избавления от негативных мыслей"
Фото © Imgur / ConsciousCourtney
"Лицо на втором фото в точности показывает мой шок. Даже я сам удивился, чего мне удалось достичь за 150 дней"
Фото © Instagram / jeremiahpetersonmontana
"Разница между этими двумя фото — всего 3 года!"
Фото © Imgur / Syiavri
"Три года назад я начала это долгое путешествие, и теперь я понимаю, что финала у него просто нет"
Фото © Instagram / trainwithjoan
"Минус 88 кг. Мне наконец нравится то, что я вижу в зеркале"
Фото © Imgur / Hurleyyy831
"Мой прогресс — с 136 до 74 кг"
Фото © Imgur / samibug28
"Фото на одном и том же месте два года спустя"
"До и после кардинального изменения образа жизни"
Фото © Imgur / Sindiful
"Три года — от 204 до 77 кг"
Фото © Imgur / Chriz2469
"Январь 2016 г. — ноябрь 2018 г. 113 кг — 74 кг"
Фото © Imgur / pat3309
"Я потерял 73 кг за 2,5 года"
Фото © Imgur / dannyownz
"Сегодня моя жена официально стала весить меньше 90 кг, а я наконец впервые в жизни смог подтянуться на перекладине"
Фото © Imgur / 3995346
"173 кг — 80 кг. Ещё немного — и сброшу сотку"
"Немного мотивации"
Фото © Imgur / omarthaherfit
"Пришлось попотеть, но оно того стоило"
Фото © Imgur / dustylost300lbs
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