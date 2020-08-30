15 толстяков, которые после похудения превратились в абсолютно других людей

"Я потеряла 120 килограммов с помощью диеты, физических упражнений и избавления от негативных мыслей"

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"Лицо на втором фото в точности показывает мой шок. Даже я сам удивился, чего мне удалось достичь за 150 дней"

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"Разница между этими двумя фото — всего 3 года!"

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"Три года назад я начала это долгое путешествие, и теперь я понимаю, что финала у него просто нет"

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"Минус 88 кг. Мне наконец нравится то, что я вижу в зеркале"

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"Мой прогресс — с 136 до 74 кг"

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"Фото на одном и том же месте два года спустя"

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"До и после кардинального изменения образа жизни"

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"Три года — от 204 до 77 кг"

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"Январь 2016 г. — ноябрь 2018 г. 113 кг — 74 кг"

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"Я потерял 73 кг за 2,5 года"

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"Сегодня моя жена официально стала весить меньше 90 кг, а я наконец впервые в жизни смог подтянуться на перекладине"

Фото © Imgur / 3995346

"173 кг — 80 кг. Ещё немного — и сброшу сотку"

Фото © Imgur / erikabeebee

"Немного мотивации"

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"Пришлось попотеть, но оно того стоило"