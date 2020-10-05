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Стало известно, кто обладает врождённой защитой от коронавируса

Определённые изменения способны замедлить проникновение инфекции в клетки.

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Фото © Pixabay

Некоторые виды генных мутаций повышают устойчивость организма к коронавирусу, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что определённые изменения в генах могут затруднить проникновение инфекции в клетки, однако возможна и обратная ситуация.

Роспотребнадзор: У переболевших сезонным ОРВИ могут быть антитела к коронавирусу

Однако эффективность такого иммунитета пока не доказана.

Выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжёлого течения CoViD-19, и тех "счастливчиков", кто "защищён", — заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее медики назвали заболевания — спутники пандемии коронавируса.

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