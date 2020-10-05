Стало известно, кто обладает врождённой защитой от коронавируса

Некоторые виды генных мутаций повышают устойчивость организма к коронавирусу, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что определённые изменения в генах могут затруднить проникновение инфекции в клетки, однако возможна и обратная ситуация.

— Выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжёлого течения CoViD-19, и тех "счастливчиков", кто "защищён", — заключили в Роспотребнадзоре.