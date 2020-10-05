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Названа неожиданная польза от ношения медицинской маски

Защитное средство может спасти не только от коронавируса.

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Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский назвал неожиданную пользу от ношения медицинской маски. Особенно актуально это в холодный сезон, когда начинают сохнуть и трескаться губы. Средство защиты поможет спастись от неприятной болезни — хейлита, воспаления, которое поражает кожу, слизистую оболочку и красную кайму губ, поскольку позволяет избежать перепадов температуры и ветра.

Под маской создаётся парниковый эффект, это не усугубляет хейлит, а может, наоборот, в каком-то смысле улучшить состояние, потому что влажность под маской больше, — сказал медик в интервью радио Sputnik.

Россиянам напомнили, как правильно носить защитную маску

Многоразовые маски необходимо регулярно стирать, добавил эксперт.

Едемский предупредил, что ношение маски может повлиять на высыпания, гиперчувствительность и воспаления. Он также объяснил, как следует ухаживать за сухими губами. По словам доктора, перед выходом на улицу их следует защитить гигиенической помадой, а в помещении необходимо увлажнять, чтобы не допустить травмирования при перепадах температуры внутри помещения и снаружи.

Причинами сухости, отметил специалист, является нехватка витаминов А и Е. Но в современном мире более актуально не недостаточное, а избыточное количество этих веществ и бесконтрольное потребление биологически активных добавок. Излишек витамина А также приводит к выраженной сухости, заключил дерматовенеролог.

Ранее Роспотребнадзор напомнил, что маска снижает риск заражения инфекциями в 1,8 раза.

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