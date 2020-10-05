Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев освобождён митингующими из СИЗО

Напомним, 20 июня прошлого года парламент Киргизии направил в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева. Надзорный орган заключил, что он может быть причастен к делу о коррупции, освобождению благодаря поддельным медицинским справкам лидера ОПГ и другим незаконным действиям. Политику грозило пожизненное заключение. 7 августа началась спецоперация по задержанию Атамбаева. Из-за столкновения со спецназом пострадало по меньшей мере 43 человека, среди них были и сторонники экс-президента, которые не давали отряду задержать Атамбаева. В ходе операции несколько спецназовцев были взяты в заложники.