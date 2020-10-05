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Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев освобождён митингующими из СИЗО

Его задержали в августе прошлого года по подозрению в коррупции.

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Алмазбек Атамбаев. Фото © ТАСС / AP Photo / Dmitri Lovetsky

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев освобождён митингующими из СИЗО Госкомитета национальной безопасности, сообщает ТАСС.

Толпа демонстрантов вывела бывшего лидера за ворота следственного изолятора.

Появилось видео первых минут после захвата здания парламента в Бишкеке

Правоохранителей на площади уже не видно, демонстранты включили музыку.

Напомним, 20 июня прошлого года парламент Киргизии направил в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева. Надзорный орган заключил, что он может быть причастен к делу о коррупции, освобождению благодаря поддельным медицинским справкам лидера ОПГ и другим незаконным действиям. Политику грозило пожизненное заключение. 7 августа началась спецоперация по задержанию Атамбаева. Из-за столкновения со спецназом пострадало по меньшей мере 43 человека, среди них были и сторонники экс-президента, которые не давали отряду задержать Атамбаева. В ходе операции несколько спецназовцев были взяты в заложники.

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5 октября 2020 года демонстранты вышли на улицы Бишкека после того, как многие партии не преодолели барьер на парламентских выборах. Лидирующая партия согласилась на повторное голосование. Протестующие захватили здание парламента и сломали ворота СИЗО ГКНБ, требуя выпустить экс-лидера Атамбаева.

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