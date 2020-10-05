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Стала известна личность водителя "гелендвагена", насмерть сбившего пешехода в Москве

Как сообщалось ранее, жертва ДТП переходила дорогу в неположенном месте.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

За рулём внедорожника "Мерседес Гелендваген", сбившего пешехода на Кутузовском проспекте в Москве, находилась известная модель и финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова. Об этом сообщает Mash.

Фото © Instagram / korotkova_viktoriyaФото © Instagram / korotkova_viktoriya

Фото © Instagram / korotkova_viktoriya

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Как отмечает портал Super, "гелендваген" принадлежит её возможному бойфренду Рагиму Шамшилову.

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Авария произошла в два этапа, сначала столкнулись три машины, потом в них влетела четвёртая, задев при этом ещё две.

Напомним, ДТП произошло около 23:00 в районе съезда на Минскую улицу. Отмечается, что погибший переходил дорогу в неположенном месте. Его личность устанавливается.

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