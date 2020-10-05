Стала известна личность водителя "гелендвагена", насмерть сбившего пешехода в Москве

За рулём внедорожника "Мерседес Гелендваген", сбившего пешехода на Кутузовском проспекте в Москве, находилась известная модель и финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова. Об этом сообщает Mash.
Как отмечает портал Super, "гелендваген" принадлежит её возможному бойфренду Рагиму Шамшилову.
Два человека погибли и трое пострадали в страшном ДТП в центре Воронежа — видеоАвария произошла в два этапа, сначала столкнулись три машины, потом в них влетела четвёртая, задев при этом ещё две.
Напомним, ДТП произошло около 23:00 в районе съезда на Минскую улицу. Отмечается, что погибший переходил дорогу в неположенном месте. Его личность устанавливается.
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