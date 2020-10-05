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Возбуждено дело на сотрудника дагестанской колонии, из которой сбежали шестеро заключённых

Его подозревают в халатности.

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Фото © VK / СУ СК России по Республике Дагестан

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудника исправительной колонии в дагестанском посёлке Шамхал, из которой сбежали шестеро заключённых. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Младшего инспектора группы отдела безопасности подозревают в халатности, из-за которой стал возможен побег.

Беглецам из дагестанской колонии предъявлено новое обвинение

Максимальное наказание, которое грозит осуждённым — до пяти дополнительных лет лишения свободы.

Кроме того, по решению суда был заключён под стражу на период расследования уголовного дела мастер производственного участка № 1 центра трудовой адаптации осуждённых.

Напомним, побег из исправительной колонии в посёлке Шамхал был совершён 22 сентября. Преступники готовились к нему около года и за это время сделали 50-метровый подкоп, через который и выбрались на свободу. Все беглецы осуждены на серьёзные сроки, в том числе за убийство.

30 сентября заключённых удалось поймать в Калмыкии. Лайф публиковал видео с места задержания беглецов.

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