Возбуждено дело на сотрудника дагестанской колонии, из которой сбежали шестеро заключённых

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудника исправительной колонии в дагестанском посёлке Шамхал, из которой сбежали шестеро заключённых. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

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Напомним, побег из исправительной колонии в посёлке Шамхал был совершён 22 сентября. Преступники готовились к нему около года и за это время сделали 50-метровый подкоп, через который и выбрались на свободу. Все беглецы осуждены на серьёзные сроки, в том числе за убийство.