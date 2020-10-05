Протестующие в Бишкеке прорвались в здание парламента

Протестующие против итогов выборов в Бишкеке прорвались в здание парламента, где также находится администрация президента Киргизии. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что демонстранты забрасывают сотрудников милиции, защищающих здание, бутылками с зажигательной смесью и камнями. В ответ стражи порядка применяют резиновые пули и светошумовые гранаты. Столкновения продолжаются уже довольно длительное время. При этом в зданиях парламента и администрации президента нет никого из депутатов и сотрудников.
Захватывают машины, закидывают коктейлями Молотова. Митинг в Бишкеке перерос в погромы — видеоУчастники акций протеста оказывают сопротивление силовикам, а те применяют резиновые пули и светошумовые гранаты.
Напомним, демонстранты вышли на улицы Бишкека после того, как многие партии не преодолели барьер на парламентских выборах. Лидирующая партия согласилась на повторное голосование.
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