Протестующие в Бишкеке прорвались в здание парламента

Протестующие против итогов выборов в Бишкеке прорвались в здание парламента, где также находится администрация президента Киргизии. Об этом сообщает ТАСС .

Отмечается, что демонстранты забрасывают сотрудников милиции, защищающих здание, бутылками с зажигательной смесью и камнями. В ответ стражи порядка применяют резиновые пули и светошумовые гранаты. Столкновения продолжаются уже довольно длительное время. При этом в зданиях парламента и администрации президента нет никого из депутатов и сотрудников.