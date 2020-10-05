В Москве на Кутузовском проспекте "гелендваген" насмерть сбил пешехода — видео

В Москве на Кутузовском проспекте водитель автомобиля "Мерседес Гелендваген" насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГИБДД в официальном твиттер-аккаунте.
Около 23.00 на 7-м километре Кутузовского проспекта в районе съезда на Минскую улицу, водитель автомобиля «Мерседес Гелендваген» сбил человека, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход погиб на месте. Личность погибшего устанавливается.— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) October 5, 2020
ДТП произошло около 23:00 в районе съезда на Минскую улицу. Отмечается, что жертва переходила дорогу в неположенном месте.
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Личность погибшего устанавливается. На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции Москвы.
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