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В Москве на Кутузовском проспекте "гелендваген" насмерть сбил пешехода — видео

Погибший переходил дорогу в неположенном месте.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве на Кутузовском проспекте водитель автомобиля "Мерседес Гелендваген" насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГИБДД в официальном твиттер-аккаунте.

ДТП произошло около 23:00 в районе съезда на Минскую улицу. Отмечается, что жертва переходила дорогу в неположенном месте.

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Авария произошла в два этапа, сначала столкнулись три машины, потом в них влетела четвёртая, задев при этом ещё две.

Личность погибшего устанавливается. На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции Москвы.

Ранее Лайф публиковал видео жуткого ДТП в Нижнем Тагиле, где легковушка влетела в толпу пешеходов, шесть человек пострадали.

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