Лидирующая на выборах в Киргизии партия согласилась на повторное голосование после погромов

Партия "Биримдик", лидирующая на выборах в Киргизии, готова принять участие в повторном голосовании. Об этом заявил её пресс-секретарь Адилет Султаналиев.

— Политическая партия "Биримдик" готова пойти на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша в случае их объявления, — написал Султаналиев в "Твиттере".

Он призвал принять аналогичное решение все партии, перешагнувшие на выборах барьер в 7%.

Тем временем число пострадавших во время протестов, вспыхнувших в Бишкеке, возросло до 120 человек, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Минздрава Киргизии.

Несколько человек находятся в тяжёлом состоянии. Погибших нет. Примерно половина раненых — это силовики.