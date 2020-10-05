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Лидирующая на выборах в Киргизии партия согласилась на повторное голосование после погромов

Число пострадавших во время вспыхнувших в Бишкеке акций протеста возросло до 120 человек.

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Фото © Twitter / Alver

Партия "Биримдик", лидирующая на выборах в Киргизии, готова принять участие в повторном голосовании. Об этом заявил её пресс-секретарь Адилет Султаналиев.

Политическая партия "Биримдик" готова пойти на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша в случае их объявления, — написал Султаналиев в "Твиттере".

Он призвал принять аналогичное решение все партии, перешагнувшие на выборах барьер в 7%.

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Участники акций протеста оказывают сопротивление силовикам, а те применяют резиновые пули и светошумовые гранаты.

Тем временем число пострадавших во время протестов, вспыхнувших в Бишкеке, возросло до 120 человек, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Минздрава Киргизии.

Несколько человек находятся в тяжёлом состоянии. Погибших нет. Примерно половина раненых — это силовики.

Напомним, ранее митингующие в столице Киргизии пошли на штурм здания парламента. Милиция применила слезоточивый газ. А поводом для этого стали парламентские выборы. Много партий не преодолели барьер, и их сторонники вышли на улицы.

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