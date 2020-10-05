Лидирующая на выборах в Киргизии партия согласилась на повторное голосование после погромов

Партия "Биримдик", лидирующая на выборах в Киргизии, готова принять участие в повторном голосовании. Об этом заявил её пресс-секретарь Адилет Султаналиев.
— Политическая партия "Биримдик" готова пойти на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша в случае их объявления, — написал Султаналиев в "Твиттере".
Он призвал принять аналогичное решение все партии, перешагнувшие на выборах барьер в 7%.
Захватывают машины, закидывают коктейлями Молотова. Митинг в Бишкеке перерос в погромы — видеоУчастники акций протеста оказывают сопротивление силовикам, а те применяют резиновые пули и светошумовые гранаты.
Тем временем число пострадавших во время протестов, вспыхнувших в Бишкеке, возросло до 120 человек, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Минздрава Киргизии.
Несколько человек находятся в тяжёлом состоянии. Погибших нет. Примерно половина раненых — это силовики.
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Напомним, ранее митингующие в столице Киргизии пошли на штурм здания парламента. Милиция применила слезоточивый газ. А поводом для этого стали парламентские выборы. Много партий не преодолели барьер, и их сторонники вышли на улицы.
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