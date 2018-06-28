"Я счастлива". Финалистка "Холостяка" Короткова рассказала о жизни после проекта

Участница телепроекта отметила, что в настоящее время она не планирует выйти замуж, но считает, что "будет классно", если так случится.

Финалистка шоу "Холостяк" Вика Короткова рассказала о личной жизни после завершения проекта. Об этом сообщает портал Super. Отмечается, что, несмотря на то что девушка не получила кольцо от Егора Крида, в настоящее время она отошла от неудачного для неё завершения реалити.

Публикация от ! VIKA (@korotkova_viktoriya) 26 Июн 2018 в 3:56 PDT

— После того как ты на протяжении долгого времени находишься под камерами, тебя видят, как ты плачешь, ты делишься своими чувствами, хочется после всей этой волны твоё личное, то есть семью и отношения, оставить себе и не выставлять напоказ, — сказала Короткова.

Публикация от ! VIKA (@korotkova_viktoriya) 12 Июн 2018 в 4:03 PDT

В целом о своей жизни она может сказать, что у неё "всё хорошо и сейчас счастлива". За несколько месяцев 23-летняя модель набрала почти 900 тысяч подписчиков в своём аккаунте в "Инстаграме" и занялась собственной карьерой. В частности, она стала лицом новой коллекции дизайнера Александра Терехова.

— До проекта я действительно не работала, но сейчас у меня семь дней в неделю есть какая-то работа. Я даже не помню, когда последний раз высыпалась, но мне это нравится, — сказала модель.

Публикация от ! VIKA (@korotkova_viktoriya) 27 Май 2018 в 9:29 PDT

Короткова добавила, что зарабатывает также через свои социальные сети, но не намерена превращать аккаунты в рекламную площадку.

Финалистка отметила, что до 22 лет ничего не делала и путешествовала, а сейчас жизнь девушки направлена на то, чтобы развиваться, работать и учиться. В частности, в сентябре текущего года в планах у неё поступить в Британскую школы дизайна на стилистику.

Публикация от ! VIKA (@korotkova_viktoriya) 9 Май 2018 в 1:26 PDT

Между тем Короткова заявила, что не стремится выйти замуж.