Появилось видео первых минут после захвата здания парламента в Бишкеке

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Протестующие в Бишкеке ворвались в здание парламента — Белый дом. В соцсетях появились кадры первых минут после захвата.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, демонстранты находятся внутри, правоохранителей пока не видно. На площади Ала-Тоо митингующие включили музыку.

На кадрах видно, что Белый дом хорошо освещён, внутри заметны силуэты людей, из окон выбрасывают листы бумаги и папки, вероятно, с документами. По сообщениям РИА "Новости", протестующие вошли уже в пустое здание, там не было ни чиновников, ни охраны. Люди призывают друг друга не устраивать погромы и не заниматься мародёрством.

Отмечается, что в здание завели сына бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Кадыра Атамбаева. Как сообщает РИА "Новости", участники акций протеста направились к зданию Госкомитета нацбезопасности, где находится экс-лидер. Они сломали ворота и зашли на территорию.