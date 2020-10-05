"Неприятное дежавю". Джокович второй раз за два месяца попал мячом в судью — видео

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Сербский теннисист Новак Джокович попал мячом в арбитра во время матча 1/8 финала "Ролан Гаррос" с россиянином Кареном Хачановым. Эпизод случился в первом сете.
Джокович не смог принять мяч после удара россиянина, и тот, отскочив от ракетки, угодил в лицо арбитру.
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— Боже, это неприятное чувство дежавю. Я пытался найти судью, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. Видел, что у него было небольшое покраснение в том месте, куда попал мяч, — цитирует серба Reuters.
В итоге Джокович смог добиться победы со счётом 3:0 по сетам и выйти в четвертьфинал турнира.
Напомним, в сентябре теннисист также угодил мячом в арбитра, однако тогда это был неигровой эпизод. Разозлившись после того, как его соперник Пабло Карреньо Буста выиграл пять очков подряд, серб сильным ударом отправил мяч в боковую часть корта и попал в судью. За это его дисквалифицировали.
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