"Неприятное дежавю". Джокович второй раз за два месяца попал мячом в судью — видео

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Сербский теннисист Новак Джокович попал мячом в арбитра во время матча 1/8 финала "Ролан Гаррос" с россиянином Кареном Хачановым. Эпизод случился в первом сете.

Джокович не смог принять мяч после удара россиянина, и тот, отскочив от ракетки, угодил в лицо арбитру.

— Боже, это неприятное чувство дежавю. Я пытался найти судью, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. Видел, что у него было небольшое покраснение в том месте, куда попал мяч, — цитирует серба Reuters.

В итоге Джокович смог добиться победы со счётом 3:0 по сетам и выйти в четвертьфинал турнира.