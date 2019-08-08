Несколько спецназовцев взяты в заложники сторонниками Атамбаева

Сторонники бывшего президента не собираются причинять им вред и готовы отпустить их утром, "когда всё успокоится".

Несколько спецназовцев взяты в заложники сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева после штурма резиденции, сообщили РИА "Новости" в штабе сторонников экс-президента.

— Они остаются в доме, живые, всё в порядке с ними, — заявил собеседник агентства.

Как рассказали в штабе, сторонники бывшего президента не собираются причинять спецназовцам вред и готовы отпустить их утром, "когда всё успокоится".

Ранее в ходе переговоров замминистра МВД потребовал "немедленного освобождения бойцов спецназа".

Напомним, вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали спецоперацию по задержанию Алмазбека Атамбаева. Против сторонников экс-президента применили спецсредства, в результате столкновений 43 человека пострадали. Более того, в Киргизии по тревоге подняли весь личный состав МВД. В связи со столкновениями парламент страны может собраться на внеочередное заседание.