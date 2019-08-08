Парламент Киргизии может провести внеочередное заседание из-за ситуации вокруг бывшего президента Алмазбека Атамбаева, сообщил депутат Дастан Бекешев на своей странице в Twitter.

Нужно 40 подписей на инициирование внеочередного созыва. Кажись набирается. Утром пересчитаем. Правда могут вмешаться в этот процесс и. ничего не получится. — Дастан Бекешев (@bekeshev) 7 августа 2019 г.

— Нужно 40 подписей на инициирование внеочередного созыва. Кажись, набирается. Утром пересчитаем. Правда, могут вмешаться в этот процесс и ничего не получится, — написал депутат.

Напомним, 7 августа власти Киргизии начали в стране операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, которого подозревают в коррупции. Против сторонников бывшего лидера, которые препятствовали задержанию экс-лидера, применили спецсредства, однако Атамбаева всё же удалось отбить у спецназа. По последним данным, 43 человека пострадали при спецоперации.