В Киргизии поднят по тревоге весь личный состав МВД

По данным местных СМИ, сотрудникам выдают спецэкипировку и готовятся отправить их к месту столкновений в Кой-Таше.

Власти Киргизии приняли решение поднять по тревоге весь личный состав Министерства внутренних дел. Об этом сообщает 24.kg.

Поводом для этого стали столкновения в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где находится дом экс-президента Алмазбека Атамбаева. Сегодня его попытался задержать спецназ Госкомитета нацбезопасности.

По данным Akipress, сотрудники МВД собираются у министерства. Им приказано взять щиты и каски, готовятся автобусы для перемещения к месту ЧП.

Напомним, Атамбаев руководил страной с 2011 по 2017 год. Он лишён неприкосновенности и статуса экс-президента. Такое решение в конце июня принял парламент. Бывшего главу государства подозревают в коррупции: махинациях с землёй, финансированием реконструкции ТЭЦ Бишкека и не только.

Сам Атамбаев заявляет, что всё это — происки нынешнего руководства страны, попытки нейтрализовать его как политического оппонента. Он предупреждал, что готов оказать вооружённое сопротивление при попытке его задержания. Сторонники политика опровергли сообщения, что он был задержан. Вскоре он сам вышел к ним.