"Белый дом наш!" Протестующие в Бишкеке показали кадры изнутри здания парламента

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Протестующие в Бишкеке показали кадры изнутри захваченного здания парламента. Люди беспрепятственно передвигаются по помещениям.
— Белый дом наш! — говорит на видео один из демонстрантов.
Протестующие громят кабинеты в здании парламента, на кадрах видно, что люди разбрасывают документы и папки, на полу заметны осколки стёкол.
Появилось видео первых минут после захвата здания парламента в БишкекеПравоохранителей на площади уже не видно, демонстранты включили музыку.
Действующий лидер Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов протеста к благоразумию. Об этом сообщила РИА "Новости" его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева. Она добавила, что глава государства до двух часов ночи проводил переговоры со всеми политическими силами.
Напомним, демонстранты вышли на улицы Бишкека после того, как многие партии не преодолели барьер на парламентских выборах. Лидирующая партия согласилась на повторное голосование.
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