Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"Белый дом наш!" Протестующие в Бишкеке показали кадры изнутри здания парламента

Президент страны призвал демонстрантов к благоразумию.

82

Видео © Соцсети

Протестующие в Бишкеке показали кадры изнутри захваченного здания парламента. Люди беспрепятственно передвигаются по помещениям.

Белый дом наш! — говорит на видео один из демонстрантов.

Протестующие громят кабинеты в здании парламента, на кадрах видно, что люди разбрасывают документы и папки, на полу заметны осколки стёкол.

Появилось видео первых минут после захвата здания парламента в Бишкеке

Правоохранителей на площади уже не видно, демонстранты включили музыку.

Действующий лидер Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов протеста к благоразумию. Об этом сообщила РИА "Новости" его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева. Она добавила, что глава государства до двух часов ночи проводил переговоры со всеми политическими силами.

Напомним, демонстранты вышли на улицы Бишкека после того, как многие партии не преодолели барьер на парламентских выборах. Лидирующая партия согласилась на повторное голосование.

Выбор редакции

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев освобождён митингующими из СИЗО

сегодня в 22:38

Появилось видео первых минут после захвата здания парламента в Бишкеке

сегодня в 22:03

"Неприятное дежавю". Джокович второй раз за два месяца попал мячом в судью — видео

сегодня в 21:54

Стала известна личность водителя "гелендвагена", насмерть сбившего пешехода в Москве

сегодня в 22:36

Возбуждено дело на сотрудника дагестанской колонии, из которой сбежали шестеро заключённых

сегодня в 21:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.