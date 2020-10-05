"Белый дом наш!" Протестующие в Бишкеке показали кадры изнутри здания парламента

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Протестующие в Бишкеке показали кадры изнутри захваченного здания парламента. Люди беспрепятственно передвигаются по помещениям.

— Белый дом наш! — говорит на видео один из демонстрантов.

Протестующие громят кабинеты в здании парламента, на кадрах видно, что люди разбрасывают документы и папки, на полу заметны осколки стёкол.

Действующий лидер Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов протеста к благоразумию. Об этом сообщила РИА "Новости" его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева. Она добавила, что глава государства до двух часов ночи проводил переговоры со всеми политическими силами.