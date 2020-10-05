"Чувствую себя лучше, чем 20 лет назад". Трамп покинул госпиталь после лечения от коронавируса

BREAKING: Pres. Trump gives a thumbs up as he leaves Walter Reed Medical Center, where he was admitted Friday after testing positive for COVID-19.



The president did not answer a shouted question about others in his orbit who have tested positive. https://t.co/DWSBofwQdM pic.twitter.com/gZfv8b5BkH — ABC News (@ABC) October 5, 2020

Президент США Дональд Трамп покинул Военный медицинский центр Уолтера Рида и направился в Белый дом. Об этом сообщили американские телеканалы.

На кадрах можно увидеть, что Трамп выходит из госпиталя и направляется к вертолёту. Ранее он анонсировал свою выписку, рассказав о самочувствии.

— Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь ковида. Не давайте ему управлять вашей жизнью. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад, — написал 74-летний Трамп в "Твиттере".