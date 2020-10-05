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"Чувствую себя лучше, чем 20 лет назад". Трамп покинул госпиталь после лечения от коронавируса

Глава Белого дома призвал граждан не бояться инфекции.

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Президент США Дональд Трамп покинул Военный медицинский центр Уолтера Рида и направился в Белый дом. Об этом сообщили американские телеканалы.

На кадрах можно увидеть, что Трамп выходит из госпиталя и направляется к вертолёту. Ранее он анонсировал свою выписку, рассказав о самочувствии.

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По данным издания, глава Белого дома солгал журналисту телеканала о том, что не знает результатов анализов.

Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь ковида. Не давайте ему управлять вашей жизнью. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад, — написал 74-летний Трамп в "Твиттере".

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По его словам, президент повторяет один и тот же вопрос: неужели его дни сочтены?

Напомним, о заражении коронавирусом Трамп сообщил 2 октября. Помимо этого, инфекцию обнаружили у супруги президента. Известно, что советница главы государства Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.

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