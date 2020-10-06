Бизнесмен попросил следствие проверить Пашаева по делу о клевете на сотрудников МВД

Бизнесмен Анзор Псуноков попросил Следственный комитет проверить адвоката Эльмана Пашаева на предмет клеветы в адрес сотрудников МВД. Об этом заявил его представитель — юрист Владимир Слащёв, сообщает РБК.
По словам предпринимателя, Пашаев во время пресс-конференции 1 октября с целью "дискредитации органов внутренних дел и указанных должностных лиц" продемонстрировал служебную переписку между "первым замначальника СД МВД России генерал-лейтенантом юстиции Патапеня Н.К. и замначальника ГУ МВД России по Москве — начальником ГСУ генерал-майором юстиции Агафьевой Н.И.". Утверждается, что юрист сделал это с целью избежать уголовной ответственности.
Тогда адвокат заявил, что получил некий засекреченный документ, к которому имеют доступ только руководители департамента Следкома и ГСУ по Москве. В ответ на жалобу бизнесмена Пашаев заявил, что "это его фантазия безграничная".
Отмечается, что Псуноков также составил заявление на имя главы московского ГСУ СКР Андрея Стрижова. В нём говорится, что юрист проходит свидетелем по делу о мошенничестве, открытому 4 октября 2017 года по заявлению бизнесмена.
Доигрался до дела? Эпатажного адвоката Эльмана Пашаева проверяют на мошенничествоСкандально известный адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве с квартирой одного из бывших клиентов. Прокуратура Москвы отменила решение следователя СКР не возбуждать дело против адвоката, поэтому теперь Пашаева должны вновь проверить на причастность к афере. В пятницу он уже провёл весь день на следственных действиях. Если его участие в мошенничестве подтвердится, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В августе текущего года предприниматель уже требовал возбудить против адвоката уголовное дело. Бизнесмен тогда заявил, что Пашаев представлял интересы его семьи и присвоил 2,5 миллиона, которые якобы брал в долг. По словам самого юриста, Псуноков оговорил его под давлением следствия и деньги, наоборот, должны ему — в размере 750 тысяч долларов.
Хотел вручить термос с сюрпризом, но поскользнулся. Момент "грязного" нападения на Пашаева выложили в СетьМолодые люди, по их словам, решили "наградить" адвоката за его "неприкрытую ложь".
Напомним, после скандального дела о ДТП с участием Михаила Ефремова, по результатам которого артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, на Эльмана Пашаева обрушился шквал критики. Для обжалования приговора Ефремов нанял нового адвоката. Пашаева же лишили адвокатского статуса на один год.
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