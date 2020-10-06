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В Хабаровском крае обнаружен мёртвый краснокнижный тигр

Назначена экспертиза для установления причин смерти.

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Фото © Pexels

В Хабаровском крае обнаружен мёртвый тигр, занесённый в Красную книгу, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр "Амурский тигр".

Сигнал от местных жителей поступил специалистам охотнадзора накануне. Труп хищника был найден вблизи посёлка имени Лазо.

В Хабаровском крае мужчину подозревают в убийстве амурского тигра

Отмечается, что он также продавал части туши хищника.

Тело тигра направят в Приморский край на экспертизу для установления причин смерти.

Ранее в Приамурье убили краснокнижного тигра Павлика. Подозреваемых в преступлении задержали.

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