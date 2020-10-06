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Мощный пожар охватил торговый центр под Екатеринбургом — видео

Возгорание произошло на площади в тысячу квадратных метров.

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Видео © ГУ МЧС России по Свердловской области / Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В городе Богдановиче Свердловской области в торговом центре вспыхнул крупный пожар, сообщает ГУ МЧС по региону.

Огонь охватил 1000 квадратных метров двухэтажного здания по улице Тимирязева, сообщение о возгорании поступило в 3:57 по местному времени (1:57 МСК).

Фото © ГУ МЧС России по Свердловской областиФото © ГУ МЧС России по Свердловской области

Фото © ГУ МЧС России по Свердловской области

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В 7:08 (5:08 МСК) возгорание было локализовано. Отмечается, что на момент пожара в торговом центре никого не было, пострадавших нет.

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Возгорание удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что два хутора в Ростовской области охватил сильный пожар. Лайф снял масштабы бедствия с коптера.

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