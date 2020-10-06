Мощный пожар охватил торговый центр под Екатеринбургом — видео

Видео © ГУ МЧС России по Свердловской области / Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В городе Богдановиче Свердловской области в торговом центре вспыхнул крупный пожар, сообщает ГУ МЧС по региону.

Огонь охватил 1000 квадратных метров двухэтажного здания по улице Тимирязева, сообщение о возгорании поступило в 3:57 по местному времени (1:57 МСК).

В 7:08 (5:08 МСК) возгорание было локализовано. Отмечается, что на момент пожара в торговом центре никого не было, пострадавших нет.