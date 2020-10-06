Оппозиция Киргизии объявила о дальнейших планах после ночи протестов

Политические партии Киргизии, не прошедшие в парламент по итогам выборов, намерены сформировать народное правительство и выбрать нового премьер-министра. Об этом заявил глава партии "Ата-Мекен" ("Родина") Жанар Акаев.

— Задача правительства и премьер-министра будет заключаться в проведении новых выборов, которые будут чистыми и прозрачными, — цитирует его "Интерфакс".

Сопартиец Акаева, кандидат в депутаты Тилек Токтогазиев подчеркнул, что три лидирующие партии — "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан" — не должны иметь власть, а их представители — занимать государственные должности.

Тем временем ТАСС со ссылкой на комментарий ГУВД Бишкека сообщает, что ситуация в городе стабилизируется, скопления демонстрантов наблюдаются только в центре. На улицах присутствуют народные дружины, милиции в столице нет.