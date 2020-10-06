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Оппозиция Киргизии объявила о дальнейших планах после ночи протестов

В Бишкеке ситуация стабилизировалась.

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Фото © Twitter / BakytTorogeldi

Политические партии Киргизии, не прошедшие в парламент по итогам выборов, намерены сформировать народное правительство и выбрать нового премьер-министра. Об этом заявил глава партии "Ата-Мекен" ("Родина") Жанар Акаев.

Задача правительства и премьер-министра будет заключаться в проведении новых выборов, которые будут чистыми и прозрачными, — цитирует его "Интерфакс".

Сопартиец Акаева, кандидат в депутаты Тилек Токтогазиев подчеркнул, что три лидирующие партии — "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан" — не должны иметь власть, а их представители — занимать государственные должности.

В захваченном протестующими здании парламента Киргизии начался пожар — видео

Из окон валит чёрный дым, видны сгустки пламени.

Тем временем ТАСС со ссылкой на комментарий ГУВД Бишкека сообщает, что ситуация в городе стабилизируется, скопления демонстрантов наблюдаются только в центре. На улицах присутствуют народные дружины, милиции в столице нет.

Напомним, демонстранты вышли на улицы Бишкека после того, как многие партии не преодолели барьер на парламентских выборах. Лидирующая партия согласилась на повторное голосование. Протестующие захватили здание правительства — Белый дом. По их требованию был освобождён из СИЗО экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

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