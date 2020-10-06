В захваченном протестующими здании парламента Киргизии начался пожар — видео

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В здании парламента и Администрации Президента Киргизии в Бишкеке начался пожар после того, как его захватили протестующие. Об этом сообщает Sputnik Киргизия.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, виден чёрный дым, валящий из окон здания, а также сгустки пламени внутри. О количестве пострадавших не сообщается. Также неизвестно, что стало причиной возгорания.
Тем временем портал 24.kg со ссылкой на адвоката Замира Жоошева сообщает, что демонстранты освободили из заключения бывшего премьер-министра Сапара Исакова, осуждённого на долгий срок за коррупцию. Напомним, ранее благодаря митингующим СИЗО покинул экс-президент Алмазбек Атамбаев. Также сообщается, что комендантом Бишкека назначен экс-замминистра МВД Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева.
Появилось видео первых минут после захвата здания парламента в БишкекеПравоохранителей на площади уже не видно, демонстранты включили музыку.
Напомним, демонстранты вышли на улицы Бишкека после того, как многие партии не преодолели барьер на парламентских выборах. Лидирующая партия согласилась на повторное голосование. Протестующим удалось захватить здание Белого дома. Позже они показали кадры изнутри.
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