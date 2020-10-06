В захваченном протестующими здании парламента Киргизии начался пожар — видео

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В здании парламента и Администрации Президента Киргизии в Бишкеке начался пожар после того, как его захватили протестующие. Об этом сообщает Sputnik Киргизия.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, виден чёрный дым, валящий из окон здания, а также сгустки пламени внутри. О количестве пострадавших не сообщается. Также неизвестно, что стало причиной возгорания.

Тем временем портал 24.kg со ссылкой на адвоката Замира Жоошева сообщает, что демонстранты освободили из заключения бывшего премьер-министра Сапара Исакова, осуждённого на долгий срок за коррупцию. Напомним, ранее благодаря митингующим СИЗО покинул экс-президент Алмазбек Атамбаев. Также сообщается, что комендантом Бишкека назначен экс-замминистра МВД Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева.