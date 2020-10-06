Двести беженцев из Африки притворились гомосексуалистами, чтобы попасть в Европу

Служба иммиграции и натурализации (СИН) в Нидерландах начала расследование в отношении беженцев из Уганды, которые могли притвориться гомосексуалистами ради вида на жительство в Европе, передаёт NRC.

В последние годы более четырёхсот угандийцев обратились за видом на жительство. Многие из них сообщили о нетрадиционной сексуальной ориентации, так как в Нидерландах упрощены права получения необходимых документов для представителей ЛГБТ. В Уганде же гомосексуализм запрещён и карается пожизненным заключением.

Отмечается, что этим могли воспользоваться несколько сотен человек, которые обманули представителей иммиграционной службы. При этом не исключено, что они за деньги сотрудничали с контрабандистами.

Представители СИН сопоставили истории людей и выяснили, что они очень похожи одна на другую. Кроме того, организация получила несколько анонимных писем, в которых говорилось, что на курсах в Амстердаме угандийские беженцы обучаются притворяться гомосексуалистами.

Однако большую часть разрешений отозвать уже не получится. Это связано с тем, что СИН должна доказать фальсификацию, что сделать крайне трудно.