Вице-премьером Бельгии стала женщина-трансгендер

В Правительстве Бельгии, которое работало два года без полностью сформированного кабмина, прошли новые назначения. И впервые за всю историю страны на пост заместителя премьер-министра назначена трансгендерная женщина.

По данным The Brussels Times, это 57-летняя Петра де Суттер из Фламандской партии зелёных. Она является членом европейского парламента с прошлого года.

Отмечается, что Де Суттер — профессор гинекологии Гентского университета. Она специализируется на репродуктивной функции, активно выступает за права трансгендеров. В "Твиттере" она рассказала, что женщиной стала в 40 лет и из-за этого решения потеряла некоторых коллег, знакомых и друзей.

В Бельгии не было полноценного правительства с декабря 2018 года. На тот момент король Филипп принял отставку кабмина во главе с премьером Шарлем Мишелем. И до весны 2020 года страной управляла временная администрация.