Груда битого стекла и следы крови. Пьяная амурчанка разгромила автовокзал — видео

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Жительница города Завитинска Амурской области в состоянии сильного алкогольного опьянения разгромила местный автовокзал. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
— 4 октября 2020 года около 3:30 поступило сообщение, что на автовокзале г. Завитинска разбиты стёкла, в помещении всё перевёрнуто, — сказано в сообщении.
Отмечается, что нападавшей оказалась 29-летняя девушка. Она объяснила, что разругалась с родственниками после сильного опьянения и решила выплеснуть негативные эмоции. Для этого был выбран автовокзал.
Девушка выбила стёкла, повредила мебель и разбила цветочные горшки. Правоохранители устанавливают размер ущерба. Проводится доследственная проверка.
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