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Груда битого стекла и следы крови. Пьяная амурчанка разгромила автовокзал — видео

Как объяснила сама женщина, она сделала это после ссоры с родственниками.

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Видео © VK / Маршрутка Газета

Жительница города Завитинска Амурской области в состоянии сильного алкогольного опьянения разгромила местный автовокзал. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

4 октября 2020 года около 3:30 поступило сообщение, что на автовокзале г. Завитинска разбиты стёкла, в помещении всё перевёрнуто, — сказано в сообщении.

Фото © VK / Маршрутка ГазетаФото © VK / Маршрутка Газета

Фото © VK / Маршрутка Газета

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Отмечается, что нападавшей оказалась 29-летняя девушка. Она объяснила, что разругалась с родственниками после сильного опьянения и решила выплеснуть негативные эмоции. Для этого был выбран автовокзал.

Девушка выбила стёкла, повредила мебель и разбила цветочные горшки. Правоохранители устанавливают размер ущерба. Проводится доследственная проверка.

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