Психолог назвал три главных страха россиян

Из-за огромного количества информации в окружающем мире у человека порой возникают страхи и фобии. Какие из них самые распространённые и как с ними бороться, рассказал психолог Сергей Ланг.

На первом месте, по словам специалиста, боязнь одиночества, в большей степени она распространена у женщин.

- Страх остаться в одиночестве, не родить ребёнка, не иметь рядом с собой любимого человека – является одной из самых распространенных фобий, которая мешает качеству жизни, - отметил Ланг в интервью радио Sputn — отметил Ланг в интервью радио Sputnik.

На второе место психолог поставил боязнь потери работы. Из-за этих переживаний у человека не только ухудшается здоровье, но и падает работоспособность, повышается количество нелепых ошибок.

Замыкает топ-три страхов аэрофобия. Специалист объясняет её большим количеством информации об авиакатастрофах, которые люди подсознательно проецируют на себя.

Психолог посоветовал для избавления от страхов чаще сталкиваться с ними лицом к лицу, поскольку организм привыкает к окружающей обстановке.