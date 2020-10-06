Психолог назвал три главных страха россиян

Из-за огромного количества информации в окружающем мире у человека порой возникают страхи и фобии. Какие из них самые распространённые и как с ними бороться, рассказал психолог Сергей Ланг.
На первом месте, по словам специалиста, боязнь одиночества, в большей степени она распространена у женщин.
- Страх остаться в одиночестве, не родить ребёнка, не иметь рядом с собой любимого человека – является одной из самых распространенных фобий, которая мешает качеству жизни, - отметил Ланг в интервью радио Sputn — отметил Ланг в интервью радио Sputnik.
На второе место психолог поставил боязнь потери работы. Из-за этих переживаний у человека не только ухудшается здоровье, но и падает работоспособность, повышается количество нелепых ошибок.
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Замыкает топ-три страхов аэрофобия. Специалист объясняет её большим количеством информации об авиакатастрофах, которые люди подсознательно проецируют на себя.
Психолог посоветовал для избавления от страхов чаще сталкиваться с ними лицом к лицу, поскольку организм привыкает к окружающей обстановке.
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