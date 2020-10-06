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"Он нас предал". Депутат Рады заявил, что Зеленский обманул украинцев

Парламентарий назвал сторонников лидера Незалежной "командой партии войны".

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Фото © Facebook / Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обманул свой народ, не сдержав предвыборных обещаний, такое мнение выразил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин.

В эфире телеканала "112 Украина" политик отметил, что лидер Незалежной вместе со своей командой обещал снизить тарифы, остановить конфликт в Донбассе, но ничего из этого не сделал.

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Отметим, что у действующего главы государства на это осталось четыре года.

Обманув нас, он, по сути, нас предал. И вот с этого предательства начинается отсчёт времени, когда команда президента Зеленского становится командой партии войны, — заключил Кузьмин.

Ранее Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния.

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