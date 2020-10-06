В нацпарке Приморья палеонтологи обнаружили останки неизвестного миру древнего животного

В пещерах национального парка "Земля леопарда" в Приморье обнаружены останки неизвестной учёным древней пищухи. Об этом сообщается на сайте учреждения.

— Научное открытие совершено в известняковой пещере Сухая, расположенной в нескольких километрах от села Барабаш. Остатки древних пищух были собраны из верхних и нижних слоёв отложений, — сказано в сообщении.

Возраст находки оценивается в пределах от 10 до 51 тысячи лет, анализ показал, что они не относятся ни к одному из ранее известных науке видов пищух.

По словам доктора биологических наук, профессора Михаила Тиунова, все представители этих млекопитающих из отряда зайцеобразных вымерли около миллиона лет назад, ещё в начале плейстоцена. А нынешние останки обнаружены в позднеплейстоценовых слоях пещерных отложений (126 тысяч лет назад — 11,7 тысячи лет назад).

— Находка также говорит о том, что палеогеографические и климатические условия юга Приморья в позднем плейстоцене позволяли не только существовать более продолжительное время целому ряду видов, вымерших на других территориях, но и, вероятно, способствовали видообразованию, — пояснил он.

Установить принадлежность останков к роду пищух удалось по особенностям строения нижнего третьего предкоренного зуба, которое наиболее часто встречается при описании видов этих животных.