Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В нацпарке Приморья палеонтологи обнаружили останки неизвестного миру древнего животного

Возраст находки оценивается в пределах от 10 до 51 тысячи лет.

23
Post cover

Фото © leopard-land.ru

В пещерах национального парка "Земля леопарда" в Приморье обнаружены останки неизвестной учёным древней пищухи. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Научное открытие совершено в известняковой пещере Сухая, расположенной в нескольких километрах от села Барабаш. Остатки древних пищух были собраны из верхних и нижних слоёв отложений, — сказано в сообщении.

Возраст находки оценивается в пределах от 10 до 51 тысячи лет, анализ показал, что они не относятся ни к одному из ранее известных науке видов пищух.

Фото © leopard-land.ru

Фото © leopard-land.ru

На Украине археологи вытащили из реки редкую древлянскую лодку

Находку отвезли в краеведческий музей, специалисты продолжают раскопки.

По словам доктора биологических наук, профессора Михаила Тиунова, все представители этих млекопитающих из отряда зайцеобразных вымерли около миллиона лет назад, ещё в начале плейстоцена. А нынешние останки обнаружены в позднеплейстоценовых слоях пещерных отложений (126 тысяч лет назад — 11,7 тысячи лет назад).

Находка также говорит о том, что палеогеографические и климатические условия юга Приморья в позднем плейстоцене позволяли не только существовать более продолжительное время целому ряду видов, вымерших на других территориях, но и, вероятно, способствовали видообразованию, — пояснил он.

Установить принадлежность останков к роду пищух удалось по особенностям строения нижнего третьего предкоренного зуба, которое наиболее часто встречается при описании видов этих животных.

Ранее Лайф сообщал, что в Кузбассе нашли останки "дедушек" динозавров.

Выбор редакции

Зашёл в клетку и заперся. В цирке рассказали Лайфу, как мужчина попал в лапы медведя и погиб

вчера в 17:24

Вице-мэр Владивостока освобождён от должности после установки в городе "могильных" скамеек

вчера в 23:51

"Цвет воды отличается, местами пена". Учёные обнаружили "странности" в реке на Камчатке

сегодня в 00:49

Психолог назвал три главных страха россиян

сегодня в 01:49

"Он нас предал". Депутат Рады заявил, что Зеленский обманул украинцев

сегодня в 01:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.