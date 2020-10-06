Ещё один российский город засыпало первым снегом — видео

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Утром 6 октября во всех районах Красноярска выпал первый снег. Видео и фотографиями поделились жители города в социальных сетях.
Отмечается, что столбики термометров показывают около нуля. Синоптики прогнозируют возможное усиление ветра в течение дня от четырёх до восьми метров в секунду. Днём ожидается пасмурная погода и около двух градусов тепла.
По данным Гидрометцентра, мокрый снег с дождём будет сопровождать красноярцев всю ближайшую неделю. Дневная температура ожидается в пределах нуля — трёх градусов тепла, ночная — от минус одного до минус трёх.
Ранее синоптики рассказали, когда ожидать первый снег в Москве.
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