Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Ещё один российский город засыпало первым снегом — видео

Синоптики обещают осадки всю ближайшую неделю.

225

Видео © Instagram / pa.inter584 / olha.57 / dmitriiegoraev

Утром 6 октября во всех районах Красноярска выпал первый снег. Видео и фотографиями поделились жители города в социальных сетях.

Отмечается, что столбики термометров показывают около нуля. Синоптики прогнозируют возможное усиление ветра в течение дня от четырёх до восьми метров в секунду. Днём ожидается пасмурная погода и около двух градусов тепла.

Фото © Instagram / alexchampakkhamФото © Instagram / alexchampakkham

Фото © Instagram / alexchampakkham

1 / 5

Ещё два региона России встретили первый снег — видео

Местами он сопровождался дождём.

По данным Гидрометцентра, мокрый снег с дождём будет сопровождать красноярцев всю ближайшую неделю. Дневная температура ожидается в пределах нуля — трёх градусов тепла, ночная — от минус одного до минус трёх.

Ранее синоптики рассказали, когда ожидать первый снег в Москве.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.