Президент Киргизии допустил возможность отмены итогов выборов после протестов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. Об этом заявила его пресс-секретарь Толгоная Стамалиева.

— С учётом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов, — приводит её слова агентство 24.kg.

В то же время новоиспечённый исполняющий обязанности генпрокурора республики Алмамбет Шыкмаматов заявил, что итоги выборов уже отменены. Стоит отметить, что о назначении на должность генпрокурора экс-депутат Шыкмаматов сообщил сам.

— Но пока мы не назначаем дату нового голосования. Не до этого, — сказал он тому же агентству.