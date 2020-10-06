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Президент Киргизии допустил возможность отмены итогов выборов после протестов

Вероятная дата проведения нового голосования пока не известна.

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Сооронбай Жээнбеков. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. Об этом заявила его пресс-секретарь Толгоная Стамалиева.

С учётом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов, — приводит её слова агентство 24.kg.

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В Бишкеке ситуация стабилизировалась.

В то же время новоиспечённый исполняющий обязанности генпрокурора республики Алмамбет Шыкмаматов заявил, что итоги выборов уже отменены. Стоит отметить, что о назначении на должность генпрокурора экс-депутат Шыкмаматов сообщил сам.

Но пока мы не назначаем дату нового голосования. Не до этого, — сказал он тому же агентству.

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Президент страны призвал демонстрантов к благоразумию.

Напомним, демонстранты вышли на улицы Бишкека после того, как многие партии не преодолели барьер на парламентских выборах. Лидирующая партия согласилась на повторное голосование. Протестующим удалось захватить здание Белого дома.

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