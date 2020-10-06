Россиян предупредили о многодневных магнитных бурях

В конце октября в России ожидается магнитные бури. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

С 21 по 24 октября ожидается слабая магнитная буря, 25-го она усилится до среднего значения. Следующие три дня магнитосфера будет оставаться в возбуждённом состоянии, а затем придёт в норму.

Метеочувствительные люди должны в эти дни проявлять особую осторожность. Магнитные возмущения влияют на работу радиосвязи, навигационных и энергетических систем, а также на пути миграций птиц и животных.