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Россиян предупредили о многодневных магнитных бурях

Метеочувствительным людям рекомендуется быть осторожными.

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Фото © Pixabay

В конце октября в России ожидается магнитные бури. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

С 21 по 24 октября ожидается слабая магнитная буря, 25-го она усилится до среднего значения. Следующие три дня магнитосфера будет оставаться в возбуждённом состоянии, а затем придёт в норму.

В Росгидромете рассказали, сколько ещё продлятся магнитные бури на Земле

Геомагнитные возмущения на планете фиксируются уже неделю.

Метеочувствительные люди должны в эти дни проявлять особую осторожность. Магнитные возмущения влияют на работу радиосвязи, навигационных и энергетических систем, а также на пути миграций птиц и животных.

Напомним, в конце сентября на Земле была зафиксирована мощнейшая магнитная буря за год.

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