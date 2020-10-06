Протестующие в Бишкеке захватили здание мэрии

Протестующие против итогов парламентских выборов в Бишкеке захватили здание мэрии. Об этом сообщает агентство 24.kg .

Отмечается, что информацию подтвердил мэр города Азиз Суракматов. Других подробностей пока не приводится.

Напомним, демонстранты вышли на улицы Бишкека после того, как многие партии не преодолели барьер на парламентских выборах. Лидирующая партия согласилась на повторное голосование. Протестующие захватили здание правительства — Белый дом. По их требованию был освобождён из СИЗО экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.