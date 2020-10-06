Сотни человек пострадали в Бишкеке во время протестов

Один человек погиб и 590 человек пострадали во время ночных протестов в Киргизии, об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на заявление Минздрава страны.
150 человек были госпитализированы, 13 находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.
Оппозиция Киргизии объявила о дальнейших планах после ночи протестовВ Бишкеке ситуация стабилизировалась.
Бишкек постепенно возвращается в обычный ритм. Пожар в здании парламента ликвидирован. На улицы вышли сотрудники коммунальных служб, возобновилась работа транспорта. Волонтёры помогают убирать мусор и осколки камня.
Пресс-секретарь президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева сообщила, что глава государства находится в столице, он контролирует ситуацию и рекомендовал ЦИК провести тщательную проверку по итогам выборов — вплоть до аннулирования их результатов.
Напомним, демонстранты вышли на улицы Бишкека после того, как многие партии не преодолели барьер на парламентских выборах. Лидирующая партия согласилась на повторное голосование. Протестующие захватили здание парламента — Белый дом. По их требованию был освобождён из СИЗО экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.
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