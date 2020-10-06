Сотни человек пострадали в Бишкеке во время протестов

Один человек погиб и 590 человек пострадали во время ночных протестов в Киргизии, об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на заявление Минздрава страны.

150 человек были госпитализированы, 13 находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

Бишкек постепенно возвращается в обычный ритм. Пожар в здании парламента ликвидирован. На улицы вышли сотрудники коммунальных служб, возобновилась работа транспорта. Волонтёры помогают убирать мусор и осколки камня.

Пресс-секретарь президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева сообщила, что глава государства находится в столице, он контролирует ситуацию и рекомендовал ЦИК провести тщательную проверку по итогам выборов — вплоть до аннулирования их результатов.