За сутки в России выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили ещё 11 615 случаев коронавируса, у 28,3% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 1 237 504 случая.

Больше всего заболевших выявлено в Москве (+4082 случая за сутки), Петербурге (+411), Подмосковье (+347), Ростовской (+253) и Нижегородской (+204) областях. Ситуация в других регионах выглядит так:

Фото © "Стопкоронавирус.рф"

За сутки умерло 188 пациентов с CoViD-19 (21 663 летальных исхода за весь период). При этом за 24 часа выздоровело 6252 человека, а с начала эпидемии болезнь побороло уже 988 576 человек.

Больше всего пациентов за сутки выздоровело в Москве (+1156), Ростовской области (+251), Алтайском крае (+248), Петербурге (+206) и Подмосковье (+201).

Фото © "Стопкоронавирус.рф"