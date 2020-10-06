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Путин поручил предусмотреть сохранение физической активности россиян на случай новых ограничений

Глава государства отметил, что спортом регулярно занимается почти 60 млн жителей страны.

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Фото © Алексей Дружинин / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. В рамках встречи обсуждаются итоги реализации стратегии развития отрасли до 2020 года.

Российский лидер указал, что ключевой цели удалось достичь. Так, начиная с 2009 года число людей, регулярно занимающихся спортом, возросло в два с половиной раза и составляет практически 60 миллионов жителей страны.

То есть это даже чуть превысило заявленные в стратегии показатели в 40% граждан. Сейчас примерно 43%. Напомню, что в 2009 году было 15% всего. И прогресс, как мы видим, значительный, весомый. Но, как говорят, есть к чему стремиться, и очень важно сделать это на практике, — заявил Путин.

Глава государства отметил прямую связь между увеличением числа тренирующихся людей и повышением качества и продолжительности жизни. За десять лет, в период с 2009 по 2019 год, рост средней продолжительности жизни в РФ составил более четырёх с половиной лет.

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Особое место в документе уделят укреплению международного взаимодействия в спортивной сфере.

Путин подчеркнул, что регулярные занятия физкультурой должны быть не просто модой, а устойчивой привычкой, естественной нормой. Они должны стать для большинства "образом жизни", цитирует президента пресс-служба Кремля. Глава государства заметил, что в новой стратегии должны быть обязательно предусмотрены меры, которые в случае форс-мажорных обстоятельств, таких как вынужденные ограничения на работу спортзалов и секций, помогут спортсменам и обычным людям сохранить физическую активность.

Ранее Росстат назвал регионы России, в которых жители наиболее активно самостоятельно занимаются спортом.

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Глава государства, в частности, посоветовал главе Минздрава неоднократно повторять через специалистов и СМИ рекомендации по профилактике заболевания вирусными инфекциями.

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