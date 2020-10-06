Для лечения больных коронавирусом вновь откроют госпиталь в "Патриоте"

В Московской области вновь откроют госпиталь на базе парка "Патриот" для лечения заразившихся коронавирусом, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

— Мы видим тревожную динамику. Этот дамоклов меч висит над нами. Мы увеличиваем количество ПЦР, выявлений и должны подстраховаться. Поэтому принято решение об открытии госпиталя в "Патриоте", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Воробьёв отметил, что пока речь прежде всего идёт о пациентах Московской области. Госпиталь в Одинцовском городском округе решили развернуть, основываясь на плотности прилегающих территорий. Подмосковные власти тесно сотрудничают с Минобороны по этому вопросу.

Глава области отметил, что в учреждение уже приехали первые врачи из военно-медицинской академии, а лечение будет вестись по всем стандартам Минздрава и региональных практик. Работать в госпитале, который распахнёт свои двери уже сегодня вечером, будет около 700 специалистов. Для помощи больным здесь есть все необходимые лекарства, включая новейшие препараты.