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Для лечения больных коронавирусом вновь откроют госпиталь в "Патриоте"

Отмечается, что пока речь идёт прежде всего о пациентах из Подмосковья.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В Московской области вновь откроют госпиталь на базе парка "Патриот" для лечения заразившихся коронавирусом, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Мы видим тревожную динамику. Этот дамоклов меч висит над нами. Мы увеличиваем количество ПЦР, выявлений и должны подстраховаться. Поэтому принято решение об открытии госпиталя в "Патриоте", — сказал он в эфире телеканала &quot;Россия 24&quot;.

Воробьёв отметил, что пока речь прежде всего идёт о пациентах Московской области. Госпиталь в Одинцовском городском округе решили развернуть, основываясь на плотности прилегающих территорий. Подмосковные власти тесно сотрудничают с Минобороны по этому вопросу.

Построен, чтобы спасать жизни. Фоторепортаж Лайфа из вновь открытого в Москве коронавирусного госпиталя

Клиника обеспечена всем необходимым, причём с применением последних технологий.

Глава области отметил, что в учреждение уже приехали первые врачи из военно-медицинской академии, а лечение будет вестись по всем стандартам Минздрава и региональных практик. Работать в госпитале, который распахнёт свои двери уже сегодня вечером, будет около 700 специалистов. Для помощи больным здесь есть все необходимые лекарства, включая новейшие препараты.

Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье усилят контроль за соблюдением мер безопасности из-за CoViD-19.

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