Для лечения больных коронавирусом вновь откроют госпиталь в "Патриоте"

В Московской области вновь откроют госпиталь на базе парка "Патриот" для лечения заразившихся коронавирусом, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
— Мы видим тревожную динамику. Этот дамоклов меч висит над нами. Мы увеличиваем количество ПЦР, выявлений и должны подстраховаться. Поэтому принято решение об открытии госпиталя в "Патриоте", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Воробьёв отметил, что пока речь прежде всего идёт о пациентах Московской области. Госпиталь в Одинцовском городском округе решили развернуть, основываясь на плотности прилегающих территорий. Подмосковные власти тесно сотрудничают с Минобороны по этому вопросу.
Построен, чтобы спасать жизни. Фоторепортаж Лайфа из вновь открытого в Москве коронавирусного госпиталяКлиника обеспечена всем необходимым, причём с применением последних технологий.
Глава области отметил, что в учреждение уже приехали первые врачи из военно-медицинской академии, а лечение будет вестись по всем стандартам Минздрава и региональных практик. Работать в госпитале, который распахнёт свои двери уже сегодня вечером, будет около 700 специалистов. Для помощи больным здесь есть все необходимые лекарства, включая новейшие препараты.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье усилят контроль за соблюдением мер безопасности из-за CoViD-19.
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