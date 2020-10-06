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Мэр Бишкека и несколько киргизских губернаторов подали в отставку

Добровольно сложили полномочия главы четырёх регионов.

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Мэр Бишкека Азиз Суракматов. Фото © Twitter / ИА 24.kg

Мэр Бишкека Азиз Суракматов освободил свою должность по собственному желанию. О том, что градоначальник подал прошение об отставке, сообщила глава пресс-службы муниципалитета Гуля Алмамбетова.

Фото © Facebook / Гуля Алмамбетова

Фото © Facebook / Гуля Алмамбетова

Также добровольно сложили с себя полномочия губернаторы четырёх областей Киргизии — Нарынской, Таласской, Баткенской и Иссык-Кульской. Об этом сообщает "Sputnik Кыргызстан".

ЦИК Киргизии признала недействительными итоги выборов в парламент

Ранее лидирующая партия согласилась на повторное голосование.

Как сообщал Лайф, после прошедших 4 октября выборов в парламент Киргизии сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека. Митингующие захватили здание парламента, мэрии, а также сломали ворота СИЗО ГКНБ, освободив из заключения экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ещё несколько бывших чиновников. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти. Сообщалось о сотнях пострадавших в результате протестов.

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