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Президент Киргизии заявил о попытке незаконного захвата власти

Силовикам отдан приказ не открывать огонь.

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Сооронбай Жээнбеков. Фото © Алексей Никольский / ТАСС

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в ночь на 6 октября в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Политик призвал проигравшие на выборах в парламент партии "убрать своих сторонников с улиц".

Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина. Пока что мы приняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата, — цитирует киргизского лидера агентство 24.kg.

Жээнбеков отметил, что протестующие нарушили мирную жизнь жителей Бишкека. Они не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания, добавил он. Президент Киргизии подчеркнул, что предложил Центризбиркому при необходимости аннулировать результаты выборов, и призвал граждан сохранять мир и не поддаваться на провокации.

В захваченном протестующими здании парламента Киргизии начался пожар — видео

Из окон валит чёрный дым, видны сгустки пламени.

Напомним, демонстранты вышли на улицы Бишкека после того, как многие партии не преодолели барьер на парламентских выборах. Лидирующая партия согласилась на повторное голосование. Протестующим удалось захватить здание Белого дома.

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