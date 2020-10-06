Президент Киргизии заявил о попытке незаконного захвата власти

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в ночь на 6 октября в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Политик призвал проигравшие на выборах в парламент партии "убрать своих сторонников с улиц".

— Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина. Пока что мы приняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата, — цитирует киргизского лидера агентство 24.kg.

Жээнбеков отметил, что протестующие нарушили мирную жизнь жителей Бишкека. Они не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания, добавил он. Президент Киргизии подчеркнул, что предложил Центризбиркому при необходимости аннулировать результаты выборов, и призвал граждан сохранять мир и не поддаваться на провокации.