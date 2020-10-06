В России могут ввести штраф за парковку и проезд по газонам

В России может быть введён штраф за проезд и парковку на газонах. Это следует из проекта нового КоАП, сообщает РИА "Новости".
Предполагается, что сумма штрафа составит от полутора до трёх тысяч рублей.
В России предложили резко увеличить штрафы за пьяные ДТПНекоторые эксперты отмечают, что взыскания могут повлиять только на трезвого человека и лучше развивать институт социальной рекламы.
Кроме того, за "автохлам" во дворах и мойку автомобилей в неположенных местах предлагается наказывать штрафом от одной до трёх тысяч рублей.
За несвоевременную или некачественную уборку дворов и подъездов сумма взыскания для юридических лиц может составить от 20 до 25 тысяч рублей, для физических — от полутора до трёх тысяч.
Ранее Лайф рассказывал, когда выписанный камерой штраф признают незаконным.
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