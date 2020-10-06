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В России могут ввести штраф за парковку и проезд по газонам

Кроме того, предлагается наказывать водителей, моющих автомобили в неположенных местах.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

В России может быть введён штраф за проезд и парковку на газонах. Это следует из проекта нового КоАП, сообщает РИА "Новости".

Предполагается, что сумма штрафа составит от полутора до трёх тысяч рублей.

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Некоторые эксперты отмечают, что взыскания могут повлиять только на трезвого человека и лучше развивать институт социальной рекламы.

Кроме того, за "автохлам" во дворах и мойку автомобилей в неположенных местах предлагается наказывать штрафом от одной до трёх тысяч рублей.

За несвоевременную или некачественную уборку дворов и подъездов сумма взыскания для юридических лиц может составить от 20 до 25 тысяч рублей, для физических — от полутора до трёх тысяч.

Ранее Лайф рассказывал, когда выписанный камерой штраф признают незаконным.

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