Лайфхак от Верховного суда: когда выписанный камерой штраф признают незаконным

В Москве чем ближе к центру, тем сложнее найти парковку. Вот и москвич Виктор припарковал свой автомобиль в неположенном месте. Это тут же автоматически зафиксировала Московская автодорожная инспекция (МАДИ), и в соответствии с ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ Виктору был выписан штраф в три тысячи рублей (такая санкция предусмотрена для Москвы и Санкт-Петербурга). Рядовое дело, если бы незадачливый водитель получил соответствующее извещение и оплатил штраф. Однако этого не произошло, и через 60 дней Виктор обнаружил в почтовом ящике уведомление, что в соответствии со ст. 20.25 КоАП он должен оплатить 6 тысяч рублей, так как пропустил срок платежа.

Москвич с таким требованием категорически не согласился и попытался опротестовать повышенный штраф в суде, ведь никаких документов о первом штрафе он не получал, а значит, он не мог обжаловать своё привлечение к ответственности. По ходатайству Виктора мировой судья запросил у Почты России документ, подтверждающий факт доставки москвичу уведомления. Как оказалось, такое уведомление из МАДИ в отделение связи поступало, но сотрудник почтового отделения нарушил технологию вручения, в результате чего корреспонденция, адресованная Виктору, была утрачена. Судья первой инстанции во внимание информацию от Почты России не принял и от ответственности за неуплату штрафа москвича не освободил. В апелляции тоже посчитали это правильным, а вот Верховный суд (ВС), куда в итоге обратился Виктор, указал, что суды не исследовали и не дали должную оценку фактам, а ведь согласно закону, если не установлено обратное, то вины гражданина в неполучении протокола нет. На этом основании ВС прекратил производство по данному делу и избавил Виктора от штрафа в 6 тысяч рублей (Постановление № 5-АД20-90 от 9.09.2020).

— Постановление Верховного суда ещё раз подчеркнуло, насколько важно требовать от административных инстанций и даже судей чёткого соблюдения всех формальностей, которые по сути являются элементом реализации прав граждан на защиту, — отметил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — На сегодня, к сожалению, практика такова, что большинство граждан просто платят, даже если штраф неправомерен.

Происходит это потому, что разбирательство в судебных инстанциях — это очень длительная по времени история, она требует ещё и квалифицированного подхода.

— Конечно, если бы служащие разного уровня при допущении ошибки в формальной процедуре, как это было с сотрудником Почты России в деле Виктора, несли бы персональную ответственность в виде возмещения расходов на юридическую защиту и компенсацию вреда, обращений в суд было бы больше, — полагает Шагин. — И это создавало бы некую практику, которая уже не потребовала бы вмешательства Верховного суда. Но пока этого нет, даже судебные повестки могут не найти своего адресата, и тогда предусмотренные законом процедуры действуют не на благо гражданина, а наоборот.

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Действительно, сейчас никого не удивишь ситуацией, когда суды рассматривают дела в отсутствие одной или обеих сторон спора, а в решениях пишут, что граждан "известили надлежащим образом", но те на заседание почему-то не пришли. Понятно, что отсутствие в суде одной из сторон экономит время и облегчает ведение процесса для судебных чиновников, но при этом не защищает, а нарушает права граждан. На это указал и Верховный суд: "Независимо от того, какой из способов извещения участников процесса суд избрал, любое выбранное средство связи или доставки должно обеспечить достоверную фиксацию переданного сообщения и факт его получения адресатом", — сказано в определении № 18-КГ18-74. По мнению судей Верховного суда, ненадлежащее извещение не даёт возможности гражданам реализовать своё законное право на предоставление доказательств, а это не только нарушает процессуальные права человека, но и противоречит ст. 123 Конституции РФ, которая гарантирует судопроизводство в России на основе равноправия и состязательности сторон.

Для тех, кто не согласен

Уже сегодня часть неправомерных решений возможно оспорить онлайн, прежде всего это касается постановлений, вынесенных ГИБДД. Жалобу на штрафы за нарушение ПДД можно подать через портал "Госуслуги", однако в сложных случаях по-прежнему придётся пройти долгий путь через суды, при этом сроки, в которые подана жалоба, имеют решающее значение.

Помните: обжаловать штраф за нарушение ПДД можно в течение 10 суток с того момента, как была получена копия постановления об административном правонарушении. Если жалоба подана, то постановление до окончания разбирательства исполнению не подлежит, то есть штраф в категорию неоплаченных не попадёт. А за время, пока жалоба рассматривается, есть возможность подготовиться к суду.

Несколько сложнее обстоит вопрос с решениями судов. Тут никаких онлайн-приёмных нет, при этом многие решения мировых судей теперь выносятся в виде судебного приказа — без присутствия ответчика, и это законно (ст. 121 ГПК РФ). Готовый приказ отправляют должнику — по тому адресу, который указан в заявлении взыскателя. Если в течение 10 дней возражений на судебный приказ не поступит, он вступает в силу и приобретает статус исполнительного документа.