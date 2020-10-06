Парламент, мэрия, а теперь и правительство. Протестующие в Бишкеке продолжают захват административных зданий

Демонстранты захватили здание Правительства Киргизии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника кабмина.

— Несколько десятков человек из числа митингующих захватили здание Дома правительства и никого в него не впускают, — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что сотрудники правительства пришли утром на работу, но пропустить в здание их отказались.