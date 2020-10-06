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Парламент, мэрия, а теперь и правительство. Протестующие в Бишкеке продолжают захват административных зданий

Сотрудников кабмина не пускают на рабочие места.

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Фото © ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO

Демонстранты захватили здание Правительства Киргизии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника кабмина.

Несколько десятков человек из числа митингующих захватили здание Дома правительства и никого в него не впускают, — заявил собеседник агентства.

В захваченном протестующими здании парламента Киргизии начался пожар — видео

Из окон валит чёрный дым, видны сгустки пламени.

Он отметил, что сотрудники правительства пришли утром на работу, но пропустить в здание их отказались.

Напомним, ранее стало известно о захвате мэрии Бишкека и здания парламента, где также располагается Администрация Президента Киргизии. Демонстранты вышли на улицы города после того, как многие партии не преодолели барьер на парламентских выборах. Лидирующая партия согласилась на повторное голосование. По требованию протестующих был освобождён из СИЗО экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

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