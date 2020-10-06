На северо-востоке Москвы появился "кошачий квартал". С кормушкой, игровой зоной и ковриками для лап — видео

Жители столичного района Свиблово создали утеплённый кошачий квартал. Как узнал Лайф, он находится рядом с домом в Игарском проезде, 17.
Любители пушистых питомцев соорудили для них 11 небольших домиков с ковриками у входа, а также один большой, выполненный из двух соединённых коробок в форме треугольников.
Также для будущих обитателей "кошачьего квартала" установлена кормушка и игровая зона.
"Тиндер" для хвостатых. В Москве запущен сайт для подбора животного из приютаКошку, собаку там можно найти по заданным параметрам.
Ранее Лайф показывал, как кот добрался до забытого хозяином телефона и наделал истеричных селфи.
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