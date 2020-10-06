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На северо-востоке Москвы появился "кошачий квартал". С кормушкой, игровой зоной и ковриками для лап — видео

Жильцы, несомненно, будут довольны.

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Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Жители столичного района Свиблово создали утеплённый кошачий квартал. Как узнал Лайф, он находится рядом с домом в Игарском проезде, 17.

Любители пушистых питомцев соорудили для них 11 небольших домиков с ковриками у входа, а также один большой, выполненный из двух соединённых коробок в форме треугольников.

Также для будущих обитателей "кошачьего квартала" установлена кормушка и игровая зона.

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Кошку, собаку там можно найти по заданным параметрам.

Ранее Лайф показывал, как кот добрался до забытого хозяином телефона и наделал истеричных селфи.

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